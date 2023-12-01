Keçiören'in mimar belediye başkan aday adayı Belen: Matematik ve geometri köyü kurmak istiyoruz

Yaklaşık 25 yıldır mimarlık yapan Ak Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Özcan Belen, seçilirse gerçekleştirmek istediği projelere dair değerlendirmelerde bulundu. Kentsel tasarım ve kalkınma projelerine özel ilgisi olduğunu söyleyen Belen, Türkiye'de ve yurt dışında bu alanlarda birçok proje yürütüyor. Belen, eğer belediye başkanı seçilirse 25 bin gence yönelik istihdamına katkıda bulunmak istediğini belirtti.



"5 yılda 25 bin genci iş sahibi yapacağım"



25 bin gence istihdam projesiyle gençlere çalışma hayatına dair kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Belen, "Hayata hazırlamanız gerekiyor, hayata mentorluk yapmanız gerekiyor. Gençler çok uzun yıllar kendilerinin hayat hazırlanma süreçlerini doğaçlama yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir danışmanlık hizmeti alamıyorlar. Mesele sadece bir maaş alma meselesi değil, bir SSK'ya dahil olma meselesi değil. Mesele gencin hayatını nasıl şekillendireceğine karar verme sürecinde onun en doğru karar vermesine sizin yardımcı olmanız demektir. Dolayısıyla ben bunu bir kuluçka merkezi tarafından yönetilmesini, profesyonel destek verilmesini proje olarak açıkladım ve öneriyorum. 6 milyonluk bir şehrin yılda 30 bin gence iş verememesi mümkün olabilir mi? Bizim bunların çok daha ötesinde projelere ihtiyacımız var ve ben 5 yılda 25 bin genci keçilerde iş sahibi yapacağım. Ben bunları belediyeye alacağım demiyorum. Ben bunların hepsini girişimci yapacağım. Kendi çalışacakları alanlarda aranan personel haline getireceğim. Şunu kabul edelim ki özel sektör gencimize bu şekilde yatırım yapmak istemiyor" diye konuştu.



Keçiören'e Etlik Şehir Hastanesi gibi büyük yatırımların yapıldığını ve bu yapıların merkez haline dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Belen, "Bizim şu anda hükümetimizin yapmış olduğu hastaneler Cleveland ve Houston'la yarışabilecek nitelikte. Buradaki donanımlarımızda o nitelikte ama bizim burada ekosistemi onlar için uygun hale getirmemiz gerekiyor. Binlerce doktorumuz var Gülhane hastanesinde ve Etlik Şehir Hastanesinde çalışan binlerce doktorumuz var. Bunlar için burayı yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Daha nitelikli hale getirmemiz gerekiyor ve Türkiye'deki sağlık turizmin merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Hükümetimiz yapacağını yaptı. Biz belediye olarak buradaki bir buçuk milyon metrekarelik kapalı alana sahip, Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte bir medikal merkez inşa edelim. Bölgenin eksikleri var. Bölgenin bölgenin çok hızlı bir şekilde yayalaştırılması lazım. Çok nitelikli kafeteryaların, çok nitelikli restoranların ve çok nitelikli otellerin bölgeye gelmesi gerekiyor. Çünkü talip olduğumuz şey sadece Türkiye'deki hasta potansiyeli değil, dünyadaki hasta potansiyeline talip olması lazım."



"500 bin metrekarelik alana bir teknoloji merkezi kuracağız"



Keçiören'in Kuzeyinde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alanda teknoloji merkezi kurmak istediklerini de belirten Belen, "Ankara'da şu anda bütün teknoparklar dolu. İnsanlar bodrum katlarda yazılımlar yapıp, bunu Avrupa'ya, Amerika'ya ihraç ediyorlar. Daha nitelikli mekanları burada inşa edebilirsek ve Türkiye'nin gelir düzeyi en yüksek teknolojiye uğraşan insanların buraya davet edip hem barınma hem de iş imkanlarını burada inşa edebilirsek, araç bağımlılığını azaltarak yürüyerek işlerine gidip gelebildikleri Ihlamur vadisi ile adli tıpla birleşmiş bir yeşil alan içerisine Türkiye'nin en nitelikli insanlarını buraya yerleştirebilsek Keçiören'de büyük bir iktisadi dönüşüm gerçekleşecektir" dedi.

Belen, 187 milyon metrekarelik alana sahip olan Keçiören'i Kuzeyi ve Güneyi ile birlikte daha düzenli ve birleştirici bir hale getirmek istediklerinin altını çizerek, "Şu anda 900 bin kişi 57 milyon metrekarede yaşıyor. Keçiören'in Güneyi olarak ifade edebiliriz. Kuzeyinde yaklaşık 130 milyon metrekarelik kısmen planlı kısmen plansız bir alan var. Bence Ankara'nın en güzel vadilerinden oluşan, fevkalade doğal yaşamı destekleyebilecek çok nitelikli projelerin yapılabileceği, hatta eko turizm vadisi olabilme niteliğine sahip bölgeler var. Biz bu bölgeleri nitelikli bir şekilde imara açmak istiyoruz. Merkezdeki 57 milyon metrekare alandaki 940 binası nüfusu merkezi değerli hale getirerek bir kısmını bu buraya taşımak istiyoruz. Temelde temel de yapmak istediğimiz Keçiören'in Kuzeyiyle Güneyini daha bütüncül hale getirebilmek. Şu anda kuzeyle güney arasında 2 tane ulaşım var. Kuzeyle güney birbirinden tamamen kopmuş durumda. çok yoğun 900 bin kişilik bir nüfusa sahip, kuzey bomboş. Dolayısıyla biz bütüncül bakmak zorundayız. Yani 187 milyon metrekare alanın tamamını planlamak zorundayız. İddiamız şu; 1 milyon insanın yaşadığı bir Keçiören çok büyük bir değer. Bizim iktisadi dönüşümlerimizin temelini oluşturulacak bu nüfus gücüdür. Bizim bu nüfus gücünü kullanmamız gerekiyor. Mesele Keçiören'i daha değerli hale getirecek projeler yapmaktır. Mesele 4 katlı binalardan çıkıp 16 katlı binalar yapmak değildir" diye konuştu.



Belen, 187 milyon metrekarelik Keçiören'in her alanını ilmek ilmek planlamaları gerektiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da çok fazla planlanmamış alan var ve maalesef bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesinde de hiç bir duyarlılık yok. Her yer hobi bahçesi olmuş durumda. İnsanlar kovid sonrası toprağa dokunmak istiyor, bahçede yaşamak istiyor, bir şeyler üretmek istiyor, ağaç yetiştirmek istiyor ve çime dokunmak istiyor. Böyle bir ihtiyaç var. Bütün dünyada böyle bir trend var. Bizim bunu planlayabilmemiz gerekiyor. Bizim yeni, kayıtlı, altyapısı kurulmuş, bahçeli evler üretebilmemiz gerekiyor. Kamu yönetimine talip olan insanlar ve kamu yönetimi yapan insanlar olarak bu talebe meşru hukuki bir cevap vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz kuzeyin büyük bir kısmında bahçeli evleri yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Korumak ve kullanma dengesini kurabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yaşanmayan, terk edilmiş alanlar bir müddet sonra sizin için bir güvenlik problemi olarak karşımızda" şeklinde konuştu.



"Matematik ve geometri köyü kurmak istiyoruz"



Matematik ve geometri köyü kurmayı istediklerini de kaydeden Belen, "1071'lerde bizim ecdadımızın çizmiş olduğu bütün geometrik formları, şu anda hayranlıkla baktığımız bütün süslemelerin matematiksel formüllerini de üretmişler. Her geometriksel formun bir matematiksel arka plan var, bir matematiksel formülü var. Analitik düşünmek zorundayız. Gençlerimizi analitik yetiştirmek zorundayız. Ben hayatım merkezine analitik düşünmenin yerleştirilmesinden yanayım ve matematik köyü ile geometri köyünü bir tematik proje olarak düşünüyorum. Bu millet bin yıl önce bunu başarmış. Hayatının merkezine ürettiği birçok desenin, motifin, binanın merkezine, matematiği yerleştirmiş. Bize mimarlık fakültelerinde ilk öğretilen şey altın orandır. Bizim mimarimizin özünde geleneksel Türk mimarisinin özünde bir altın oran var" değerlendirmesinde bulundu.



"Ankara 5 yıldır uykuda, uyanması gerekiyor"



Keçiören'de yaşanan trafik sorununa dair de bir çözüm oluşturmak istediklerini belirten Belen, "Ankara'nın bütün temel beklentilerini ortaya koymak zorundayız. Potansiyelini ortaya koymak zorundayız ve şunu diyebilmeliyiz; bizim Ankara'da nüfus öngörümüz şu ve bütün altyapıyı buna göre kuruyoruz. Ankara bu nüfusu açtığı zaman şu şekilde büyüyoruz diyebilmemiz gerekiyor. Oysa ben şunu düşünüyorum; son 5 yıldır Ankara'da bir algı şehirciliği yaşıyoruz. Ankara'da hakikat şehirciliğin başlaması gerekiyor. Yani bu 5 yıllık uykudan Ankara'nın uyanması gerekiyor. Öngörülebilirliğimizin yeniden güncellenmesi gerekiyor. Sayılarımızın güncellenmesi gerekiyor.



Keçiören'de şu anda 400'ün üzerinde yeşil alan olduğunu ve bunların birbirinden bağımsız olduğunu dile getiren Belen, şu sözleri söyledi:

"Araç ulaşımının kesmediği yaya bağlantısı yapmanız gerekiyor. Bisikletinizle, pateninizle bir yeşilden başka bir yeşile 'yeşil koridorlar' vasıtasıyla geçmeniz gerekiyor. Aynı odalardan geçerken koridordan geçtiğiniz gibi Dolayısıyla bizim 'sonsuz yeşil' diye projemiz var. 57 milyon metrekarelik Güney Keçiören'de yani çevre yoluyla havaalanı yolu arasındaki alanı bir yeşil kuşağın içerisinde almak gibi bir projemiz var. Bunun için altyapı müsait. Biz Ihlamur Vadisini 137 bin metrekarelik adli tıpa bağlayacağız".