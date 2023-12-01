Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Togg, kasım ayında teslimatını gerçekleştirdiği 4 bin 401 T10X'le rekor tazeledi. Teslimatların başladığı mayıs ayından bu yana ise toplam 13 bin 572 adet T10X kullanıcılarla buluştu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 16:55, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 16:56
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg'un T10X modeli için teslimatlar devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamada, kasım ayında 4 bin 401 araç teslimatı yapılarak aylık rekor kırıldı.
Bugüne kadar teslim edilen toplam T10X sayısı ise 13 bin 572'ye ulaştı.
Teslimatlarımız artarak devam ederken aylık rekorumuzu da tazeledik.Togg (@Togg2022) December 1, 2023
Kasım ayında 4.401, teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana ise toplam 13.572 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk. pic.twitter.com/9lcVsv18EA