Ankara'da diplomatik satranç turnuvası: Büyükelçiler yarıştı

İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta
Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta
Yerli uçak motorunda kritik viraj
Yerli uçak motorunda kritik viraj
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
Aile Bakanlığından 'bebeğin istismarı' iddiasına ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'bebeğin istismarı' iddiasına ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ankara'da diplomatik satranç turnuvası: Büyükelçiler yarıştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında, Orta, Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileri, 2. Tüm Kültürleri Kapsama Satranç Turnuvası'nda buluştu. El Salvador'un Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Geçici Başkanlığı çerçevesinde, çoğunluğu Orta ve Güney Amerika ülkelerinin büyükelçileri, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 17:53, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 18:47
Yazdır
Ankara'da diplomatik satranç turnuvası: Büyükelçiler yarıştı

El Salvador'un Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Geçici Başkanlığı çerçevesinde, çoğunluğu Orta ve Güney Amerika ülkelerinin büyükelçileri, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde bir araya geldi.

Gökyay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay ve El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Alp'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Orta Amerika ülkelerinin kültürel zenginlikleri sergilendi.

Açılışta konuşan Büyükelçi Calderon, Orta Amerika bölgesinin kültürel zenginliklerinin Türk vatandaşlarıyla paylaşılmasını amaçlayan etkinliği düzenlemekten memnuniyet duyduğunu belirterek, satrancın ülkelerin kültürleri arasında "bağ, birleştirici ve kapsayıcı bir unsur olarak" konumlandığını söyledi.

Calderon, "Bu etkinliğin SICA üyesi ülkeler ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ile bu ülkeler arasında coğrafi mesafeye rağmen olumlu bir siyasi ve işbirliği ilişkisi bulunuyor." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Yaprak Alp, tüm Orta Amerika ülkeleriyle mükemmel ilişkilere sahip oldukları için gurur duyduklarını, Türkiye'nin SICA ile ilişkilerinin yakın zamanda önemli ölçüde geliştiğini vurguladı.

Alp, etkinliğin mümkün olan her alanda söz konusu ülkelerin kültürel bağlarının ve toplulukları desteklediklerinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Gökyay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay, satrancın ülkeleri birbirine yaklaştıran önemli bir enstrüman olduğunu dile getirerek, "Satranç ülkeleri birbirine yaklaştıran önemli bir ekstramdır. Türkiye'de genç nesil satranç ile ilgileniyor. Bu da geleceğimiz için bir teminattır. Birbirini tanımayan kişiler satranç masasına oturur ve başarılar diler. Saatlerce oturur ve dostluk gelişir. Dünyamızın barışa hoşgörüye ihtiyacı var. Satranç çeşitli yönlerden toplumlara faydalı. Doğru stratejilerin tercih edilmesi bir kazanç. Türkiye'de en çok lisanslı sporcu satrançta var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından El Salvador Büyükelçiliği, bir şükran göstergesi olarak, turnuvanın düzenlenmesine verdiği destekten dolayı Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ne, Salvadorlu ünlü sanatçı ve ressam Fernando Llort'un yarattığı renkli "Palmeno stili" ile süslenmiş el yapımı bir satranç tahtası bağışladı. Ressam, Salvador halkının kimliğini, dünya görüşünü ve günlük yaşamını temsil etmek için soyut, geometrik ve doğrusal formlar kullanarak ortaya çıkardığı eserler ile tanınıyor. Bu satranç tahtası müze koleksiyonunun bir parçası olacak ve vitrinlerinde sergilenecek.

Etkinlikte, açılan stantlarda SICA üye ülkeleri El Salvador, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala ve Panama'yı temsil eden kültürel unsurlar sergilendi. Stantlar, 2 Aralık Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

SICA nedir?

SICA, sekiz ülke (Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti ve Panama) arasındaki entegrasyonu ve işbirliğini destekleyen hükümetlerarası bir kuruluştur. Temel hedefi Orta Amerika'yı Barış, Özgürlük, Demokrasi ve Kalkınma Bölgesi haline getirmektir. Türkiye 2015 yılından bu yana SICA gözlemci ülkesidir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber