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Oyuncu Can Gürzap vefat etti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 18:06, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 18:08
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Oyuncu Can Gürzap vefat etti

Yarım asrı geçen sanat hayatında birçok oyun sahneye koyan Gürzap'ın vefatını Armağan Çağlayan, "Yattığınız yer nur olsun Can Bey. Huzur bulun..." ifadeleriyle duyurdu.

İstanbul'da 1944'de dünyaya gelen sanatçı, ilk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan aldı. 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra, 1963'te Ankara Devlet Konservartuvarı Tiyatro Bölümne başladı.

Gürzap, Milli Eğitim Bakanlığının bursu ile Londra'da Central School of Speech and Drama'da hem oyunculuk eğitmenliği, ses nefes ve konuşma eğitimi ile reji eğitimi gördü.

Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretmen, Devlet Tiyatrosunda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışan usta oyuncu, 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı.

Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün kuruluşunda yer aldı ve öğretmen olarak derslere girdi. Bu okulda 3 sene öğretmenlik yapan Can Gürzap, tiyatro müdürlüğü görevini 1980'e kadar sürdürdü. 1983'te Turgut Özakman zamanında yeniden bu göreve atandı ve 1986'da yeniden ayrıldı.

TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırlayan usta sanatçı, çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yaptı.

Kurucusu olduğu doğru, güzel, etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog" adlı okulda da görev yapan Gürzap, Devlet Tiyatrolarında 40'a yakın oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

Sinema ve aralarında "Kartallar Yüksek Uçar", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Medcezir"in bulunduğu birçok dizide de yer alan Gürzap, "Tiyatro Dialog" adıyla kendi tiyatro topluluğunu da kurmuştu.

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