Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 19:23, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 19:23
Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne seyreden A.K. idaresindeki 34 Z 6969 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut K'nin kullandığı 41 SS 224 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile Emre K. (37) yaralandı.
Araçta sıkışan Emre K, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emre K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.