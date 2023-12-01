FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı

ByLock kullanıcısı olan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğretmen iken KHK ile ihraç edilen S.N.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, ifade vermediği için 5 yıldır aranan S.N.B'yi Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

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