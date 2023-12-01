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Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "11 Aralık'ta 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarımıza başlayacağız. Süreci işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat arayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 20:58, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 21:00
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Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından bir otelde düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Çalışma Hayatı' temasıyla gerçekleştirilen törende 8 dalda değerlendirilen projeler arasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Işıkhan, TİSK'in gerçekleştirdiği proje yarışması hakkında "Kaybedeni olmayan ödül programı" ifadelerini kullandı. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabileceklerini sözlerine ekleyen Bakan Işıkhan, "Bilindiği üzere Üçlü Danışma Kurulu'nu 5 yıl aradan sonra yeniden topladık. Çalışma hayatı gündemine dair sorunları ve çözüm önerilerini güzel bir istişare ortamında değerlendirdik. İstişare anlayışımızın gerektirdiği şekilde, bundan sonraki süreçte de sosyal diyalog mekanizmalarımızı düzenli olarak işletme niyetindeyiz" diye konuştu.

"Süreci işçi ve işveren temsilcilerimizle mutabakat arayışıyla yürüteceğiz"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında da konuşan Işıkhan, "İnşallah 11 Aralık'ta 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarımıza başlayacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreci işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat arayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz. Şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini inşallah birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Bakan Işıkhan'a hediye takdiminde bulundu.

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