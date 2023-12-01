Milletvekili Ölmeztoprak'tan 'Model Fabrika' açıklaması
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'ya kazandırılması planlanan 'model fabrika'nın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Malatya'ya kazandırılması planlanan model fabrikanın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydederek süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
(MTSO) ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen projenin hayata
geçmesiyle birlikte istihdama da katkı sağlanacağını belirten Ölmeztoprak, "Model
fabrika, genellikle bir endüstriyel tesisin üretim süreçlerinin, teknolojilerinin
ve yönetim sistemlerinin örnek alınabilecek bir model olarak tasarlandığı ve
uygulandığı bir tür referans tesisini ifade eder. Bu tesis, en iyi uygulamaları,
verimliliği ve sürdürülebilirliği göstermek amacıyla seçilmiş ve tasarlanmıştır.
Genellikle yeni üretim teknolojilerini test etmek, süreç iyileştirmeleri yapmak
ve endüstri standartlarını belirlemek için kullanılır. Proje, yeni iş olanakları
oluşturarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. İstihdam artışı ve yerel
işletmeler arasında ortaklıkların oluşmasına imkan sağlayacak. Model fabrikalar
genellikle en son üretim teknolojilerini kullanır. Bu, bölgedeki işletmelerin
teknolojik altyapısını güçlendirebilir ve rekabet avantajı sağlayabilir. Bölgedeki
çalışanlar için eğitim ve beceri geliştirme programlarına ev sahipliği yapabilir.
Yerel iş gücünün niteliklerini artırabilir. Modern üretim tesisleri genellikle
çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak da tasarlanır. Bu da bölgeye
çevre dostu uygulamaların yayılmasına katkı sağlar. Sürekli olarak yeni üretim
yöntemleri ve teknolojilerini test eder. Bölgedeki diğer işletmelerin de yenilik
ve Ar-Ge çalışmalarına teşvik edebilir" ifadelerini kullandı.
Ölmeztoprak, Malatya Model Fabrikası'nın yapım aşaması ve hazırlık sürecindeki model fabrikaların içerisinde en hızlı faaliyet göstermeye başlayan fabrika olacağını kaydederek, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.