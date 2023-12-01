Erdoğan'dan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde 'Gazze' diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile selamlaştı, açılış programının ardından bazı ülkelerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'u, ardından da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul eden Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de görüştü.

Erdoğan'ın Meloni ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım çabaları ve kalıcı barış için yapılması gerekenler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki insani durumun gün geçtikçe, saldırılar sürdükçe daha da ağırlaştığını ve ölümleri sonlandırmak için İsrail'i durduracak etkin adımlar atmanın şart olduğunu ifade etti.

Son gelişmelerin bölgede 1967 sınırlarında, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Erdoğan, bu konuda İtalya'yla da yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

Daha sonra zirvede katılımcılara hitap eden Erdoğan, konuşması sonrasında görüşmelerine devam etti.

Zirvedeki temasları kapsamında Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yı kabul eden Erdoğan, son olarak zirveye ev sahipliği yapan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın, Kişida ile görüşmesinde Türkiye-Japonya ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve bölgeye yönelik insani yardım ihtiyacı konuları ele alındı.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam derecesine ulaşan saldırılarının kendini savunma hakkı ile izah edilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların bir an önce yeterli ölçüde ulaşması gerektiğini, İsrail'in uluslararası hukuk zemininde durdurulmasının önemli olduğunu ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararın İsrail'in yalnızlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

- "İslam dünyası muhakkak birlik içinde hareket etmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Al Nahyan ile yaptığı görüşmede de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlaması, Türkiye'nin insani yardım ve barış için attığı adımlar ile Türkiye-BAE ilişkileri değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İsrail'in Gazze katliamını durdurmak için elinden geleni yaptığını, İsrail'i durdurmak için İslam dünyasının muhakkak birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Çatışmaların yeniden başlamasının son derece olumsuz olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin hem kalıcı ateşkesin sağlanması hem de insani yardımların Gazze'ye ulaşması için gayret gösterdiğini söyledi.