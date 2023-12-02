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Boş Dersinde Destek Eğitim Veren Sınıf Öğretmenine Ek Ders %25 Fazla Ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında ders okutmak üzere görevlendirilen sınıf öğretmenlerinin, bu kapsamdaki ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 16:00, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 13:42
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Boş Dersinde Destek Eğitim Veren Sınıf Öğretmenine Ek Ders %25 Fazla Ödenir mi?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 18'inci maddesinde; "ilkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları halinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Bakanlığımızın 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 12'nci maddesinde ise; "...Kararın 18'inci maddesinde, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir..." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede sınıf öğretmenlerinin, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında ders okutmaları, o saatlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmalarını sağlamakta; dolayısıyla ders görevinin destek eğitim odasında yerine getirilmesi ek ders ücreti ödemeleri bakımından farklı bir uygulama yapılmasını gerektirmemektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.11.2023 tarih ve 89850382 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında okuttukları dersler karşılığında %25 fazlasıyla ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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