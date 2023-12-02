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Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek destekler belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri yetiştiricilerinin desteklendiğini belirterek "Verilen desteklerle son 19 yılda 1245 olan yetiştiricilik tesisi sayımız 2 bin 382'ye, 61 bin ton olan yetiştiricilik üretim miktarımız ise 7 kattan fazla artışla 514 bin tona yükseldi." açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 07:20, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 07:37
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Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek destekler belirlendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Yılı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklamaya göre, Bakan Yumaklı, su ürünleri ve balıkçılık sektörünün mevcut durumu ve Bakanlığın üretim planlamaları dikkate alınarak her yıl yapılan yeni düzenlemelerle su ürünleri yetiştiricilerinin desteklendiğini işaret etti.

İlk defa 2003'te desteklenmeye başlanan sektöre 2022'de 120 milyon liraya yakın yetiştiricilik desteği verildiğini, 19 yılda üreticilere verilen toplam destek miktarının 1 milyar 640 milyon liraya ulaştığını bildiren Yumaklı şunları kaydetti:

"Verilen bu desteklerle son 19 yılda 1245 olan yetiştiricilik tesisi sayımız yüzde 91 artışla 2 bin 382'ye, 61 bin ton olan yetiştiricilik üretim miktarımız ise 7 kattan fazla artışla 514 bin tona yükseldi. Sektörümüzün kaydettiği gelişme sayesinde 2002'de 27 bin ton olan su ürünleri ihracatımız da 2022'de 8 kattan fazla artışla 251 bin tona, değer olarak ise 97 milyon dolardan 1,65 milyar dolara çıktı. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Güney Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 100'ün üstünde ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edecek, su ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı pozisyonumuzu koruyup daha ileriye taşıyacağız."

- Midye üretimine destek yüzde 100 arttı

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak Su Ürünleri Desteklemesine İlişkin Karar kapsamında hazırlanan 2023 Yılı Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği ile midye üretimi için destekleme ödemesini birim fiyatına yapılan yüzde 100'lük artışla 1,00 lira/kilograma çıkardıklarını vurgulayarak "Proje kapasitesi 0-50 ton/yıl olan küçük ölçekli aile işletmeleri için alabalık üretiminde 1,50 lira/kilogram, 50 ton/yıl üzeri alabalık üretimine 1,00 lira/kilogram, kilogram üstü alabalık üretimine 1,50 lira/kilogram, yeni türlerin üretimine 3,00 lira/kilogram, sazan balığı üretimine 1,50 lira/kilogram, kapalı sistem üretime 2,00 lira/kilogram, toprak havuzlarda balık üretimine ise 2,00 lira/kilogram destekleme ödemesi yapılacak." bilgisini verdi.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ ile de alabalık kuluçkahanelerinde anaç başına 60 lira adet destekleme ödemesinin yapılacağını bildiren Yumaklı, tebliğlerin bütün yetiştiriciler için hayırlı olmasını diledi.

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