SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
162 bin çiftçinin kimlik bilgisi çalındı
162 bin çiftçinin kimlik bilgisi çalındı
'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir
'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir
Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta
Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta
Yerli uçak motorunda kritik viraj
Yerli uçak motorunda kritik viraj
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir

Genel kurulda önümüzdeki hafta görüşülmesi beklenen torba teklifle BDDK çalışanlarına 45 bin lira ek maaş verilmesi tepki oluşturdu. AK Parti'den de itirazlar yükseldi. Düzenleme geri çekilebilir.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 07:44, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 07:46
Yazdır
'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) İstanbul'a taşınmasından sonra hayat şartlarının ağırlaştığı gerekçesiyle, kurumda çalışan idarecilere ve meslek personeline ek tazminat verilmesi imkanı getirildi.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Meclis Genel Kurulunda önümüzdeki hafta görüşülmesi beklenen 86 maddelik torba teklife, komisyondaki görüşmeleri sırasında eklenen son dakika önergesi tartışma konusu oldu. AK Parti'nin muhalefet partilerini de bilgilendirerek eklediği madde ile BDDK'da görev yapan başkan ve üyeleri, başkan yardımcıları, başkan müşaviri, daire başkanı, uzman ve ünvanlı meslek personeline her ay ek tazminat ödenmesi öngörüldü. Önergede, ek tazminatın her ay 60 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyeceği belirtildi.

Buna göre, memur maaş katsayısı dikkate alındığında, 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında da 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenmesi gündeme gelecek. Edinilen bilgilere göre bu düzenleme için BDDK yönetiminden AK Parti'ye "İstanbul'a taşındıktan sonra hayat şartları ağırlaştı. Kiralar yüksek, lojman imkanı da yok. Mevcut maaşlar şartları zorluyor. Bu nedenle birçok uzman personel istifa edip 150-200 bin lira ücretlerle özel sektöre geçmeye başladı. Bunun önlenmesi lazım" gerekçesi sunuldu. Komisyonda bu düzenleme görüşülerken, muhalefetten yüksek sesle bir itiraz gelmemesi de dikkat çekti. Muhalefet sözcüleri sadece, bütün kamu personel rejiminin yeniden ele alınmasını ve yeni bir ücret politikası oluşturulması gerektiğini gündeme getirdi.

MHP: ÜCRET ADALETSİZLİĞİ OLUR

Komisyonun MHP'li üyesi İsmail Faruk Aksu ise "Önümüzdeki dönemde mutlaka merkez kariyer elemanları, yani kariyer uzmanlıkları, müfettişler, denetim elemanları bunların da çalışılıp benzer bir hale getirilmesi gerekir çünkü ücret adaletsizliği ortaya çıkabilir. Bu düzenleme beraberinde benzer talepleri de getirecektir kuşkusuz. Önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığımızdan, ilgili kurumlardan böyle bir hazırlık yapmalarını da talep edelim. Çünkü diğer çalışanlarımızın da hakkıdır, onlar da bekliyorlar" dedi.

AK PARTİ'DEN DE İTİRAZ VAR

Öte yandan, önergenin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinden sonra AK Parti içinden düzenlemeye itirazlar geldi. Grup Yönetim Kurulu toplantısında, bazı üyeler "İstanbul'da veya diğer büyükşehirlerde de binlerce memur çalışıyor. Hepsi aynı şartlarda. Sadece BDDK'ya bir ayrıcalık getirilmesi doğru olmaz. Bu konuda yeni bir değerlendirme yapılması lazım. Düzenlemenin geri çekilmesi lazım" önerisini getirdi. Parti yöneticilerinden de bu görüşlere hak verenler oldu. AK Parti kurmayları, itirazlar sebebiyle maddenin genel kuruldaki görüşmelerde geri çekilebileceğini söyledi.

400 KİŞİ FAYDALANACAK

BDDK'da bir başkan, bir ikinci başkan, 5 yönetim kurulu üyesi, 3 başkan yardımcısı, 19 da daire başkanı bulunuyor. Diğer müşavir, yönetici ve meslek personeli dahil olmak üzere, ek tazminattan 400 civarında personelin faydalanması öngörülüyor.

MALİYE ÜCRETLER İÇİN ÇALIŞIYOR

AK Parti kaynakları, BDDK için yapılan bu düzenlemenin 'adaletsizlik' olacağını, bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de temasa geçerek, ücret dengesizlikleri konusunda yeni bir çalışma yapılmasını istediklerini söyledi. Bu doğrultuda, kamuda aynı işi yapmalarına rağmen farklı maaş alınmasının önüne geçmek için Hazine ve Maliye Bakanlığının bir hazırlık yaptığı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber