'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) İstanbul'a taşınmasından sonra hayat şartlarının ağırlaştığı gerekçesiyle, kurumda çalışan idarecilere ve meslek personeline ek tazminat verilmesi imkanı getirildi.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Meclis Genel Kurulunda önümüzdeki hafta görüşülmesi beklenen 86 maddelik torba teklife, komisyondaki görüşmeleri sırasında eklenen son dakika önergesi tartışma konusu oldu. AK Parti'nin muhalefet partilerini de bilgilendirerek eklediği madde ile BDDK'da görev yapan başkan ve üyeleri, başkan yardımcıları, başkan müşaviri, daire başkanı, uzman ve ünvanlı meslek personeline her ay ek tazminat ödenmesi öngörüldü. Önergede, ek tazminatın her ay 60 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyeceği belirtildi.

Buna göre, memur maaş katsayısı dikkate alındığında, 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında da 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenmesi gündeme gelecek. Edinilen bilgilere göre bu düzenleme için BDDK yönetiminden AK Parti'ye "İstanbul'a taşındıktan sonra hayat şartları ağırlaştı. Kiralar yüksek, lojman imkanı da yok. Mevcut maaşlar şartları zorluyor. Bu nedenle birçok uzman personel istifa edip 150-200 bin lira ücretlerle özel sektöre geçmeye başladı. Bunun önlenmesi lazım" gerekçesi sunuldu. Komisyonda bu düzenleme görüşülerken, muhalefetten yüksek sesle bir itiraz gelmemesi de dikkat çekti. Muhalefet sözcüleri sadece, bütün kamu personel rejiminin yeniden ele alınmasını ve yeni bir ücret politikası oluşturulması gerektiğini gündeme getirdi.

MHP: ÜCRET ADALETSİZLİĞİ OLUR



Komisyonun MHP'li üyesi İsmail Faruk Aksu ise "Önümüzdeki dönemde mutlaka merkez kariyer elemanları, yani kariyer uzmanlıkları, müfettişler, denetim elemanları bunların da çalışılıp benzer bir hale getirilmesi gerekir çünkü ücret adaletsizliği ortaya çıkabilir. Bu düzenleme beraberinde benzer talepleri de getirecektir kuşkusuz. Önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığımızdan, ilgili kurumlardan böyle bir hazırlık yapmalarını da talep edelim. Çünkü diğer çalışanlarımızın da hakkıdır, onlar da bekliyorlar" dedi.

AK PARTİ'DEN DE İTİRAZ VAR



Öte yandan, önergenin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinden sonra AK Parti içinden düzenlemeye itirazlar geldi. Grup Yönetim Kurulu toplantısında, bazı üyeler "İstanbul'da veya diğer büyükşehirlerde de binlerce memur çalışıyor. Hepsi aynı şartlarda. Sadece BDDK'ya bir ayrıcalık getirilmesi doğru olmaz. Bu konuda yeni bir değerlendirme yapılması lazım. Düzenlemenin geri çekilmesi lazım" önerisini getirdi. Parti yöneticilerinden de bu görüşlere hak verenler oldu. AK Parti kurmayları, itirazlar sebebiyle maddenin genel kuruldaki görüşmelerde geri çekilebileceğini söyledi.

400 KİŞİ FAYDALANACAK



BDDK'da bir başkan, bir ikinci başkan, 5 yönetim kurulu üyesi, 3 başkan yardımcısı, 19 da daire başkanı bulunuyor. Diğer müşavir, yönetici ve meslek personeli dahil olmak üzere, ek tazminattan 400 civarında personelin faydalanması öngörülüyor.

MALİYE ÜCRETLER İÇİN ÇALIŞIYOR



AK Parti kaynakları, BDDK için yapılan bu düzenlemenin 'adaletsizlik' olacağını, bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de temasa geçerek, ücret dengesizlikleri konusunda yeni bir çalışma yapılmasını istediklerini söyledi. Bu doğrultuda, kamuda aynı işi yapmalarına rağmen farklı maaş alınmasının önüne geçmek için Hazine ve Maliye Bakanlığının bir hazırlık yaptığı belirtildi.