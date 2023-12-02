Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.

"BENİ HAPSE ATMAKLA KORKUTAMAZSINIZ"



Özdağ bu duruma sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Erdoğan'ın yanlış politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu. Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu. Gençlerimiz uyuşturucu batağında. Bir çok gencimiz sığınmacılar tarafından öldürüldü. Suriyeliler Türklerde. 3 kay hızlı artıyor. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."