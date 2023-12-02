Kuryeden adreste bulunamadı oyunu

Tüketicilerin kuryelerle başı dertte. Şikayet sitelerinde 1 milyon 173 bin bildirimle en üst sırada yer alan bu meslek dalı son yıllarda hızla büyümeye başladı. Özellikle pandemiyle birlikte Türkiye'deki kurye sayısı 1 milyonu geçti. Sektördeki çalışan sayısındaki artış memnuniyet yerine sorunları beraberinde getirdi. Bu alandaki en çok şikayetin ise 'adreste kişi bulunamadı' olduğu belirtildi. Ancak bu durum sanıldığı kadar masum değil. Büyük şirketler dışında bireysel kuryelerin daha fazla gelir elde etmek amacıyla bir oyun kurdukları ortaya çıktı. 'Motoruyla ayda 60 bin lira kazanıyor' başlıklarıyla gündeme gelen sektörde bazı kuryelerin genel merkezlerden aldıkları paketleri bilinçli olarak adrese götürmediği ve 'Adreste bulunamadı' notuyla dağıtım şubesine geri bıraktığı belirlendi.

TESLİMAT PRİMİ CEBE İNİYOR



Kargo sektöründeki büyük markalardan birinin şube müdürü durumu gazetemize şöyle anlattı: "Kendi motoruyla kuryelik yapan ve fatura keserek 'kargo başına ücret alan' bazı kuryeler, durumu suiistimal etmeye başladı. Aldığı ürünü adrese götürmeyerek akaryakıttan tasarruf ederken daha fazla teslimat yapma imkanı elde edenler, teslimat başı primlerini de cebe indirmeye başladı. 'Adreste bulunamadı' şikayetlerine maruz kalan büyük kargo şirketleri, bu durumu kuryenin GPRS takibiyle kontrol edebilirken bireysel kuryelerde böyle bir teyit imkanı bulunmuyor. Bu da suiistimallere neden oluyor" dedi.

SEKTÖRDE EĞİTİM ŞART



Bir diğer şikayet ise kuryelerin eğitim almadan yollara çıkması. Sektörde istihdam açığı oluşunca motosiklet kullanmayı bilen birçok kişi kuryelik yapmaya başladı. Kişisel eğitim almadan yalnızca ürün teslimatı yapmak niyetiyle sektöre giren binlerce kişi şikayetlerin hedefi oldu. Halbuki Avrupa'da ve ABD'de kuryelik yapanlar bazı eğitimlerden geçiyor. Psikoteknik raporu talep ediliyor. Adli sicil kaydı şartı aranıyor. Ancak Türkiye'de henüz böyle bir şart söz konusu değil.

DENETİME İHTİYAÇ VAR!



Yapılan araştırmalarda tüketicilerin kargolardan en fazla şikayet ettikleri konular şöyle sıralanıyor:

Kişi adreste bulunamadı

Kargonun farklı adrese veya kişiye teslimi

Hasarlı teslimat

Geç teslimat

Teslimat için arayan kargoya tekrar aynı telefondan ulaşılamaması

Ürün teslim alınmadan iadeye düşürülmesi

İŞTE YAŞANILAN EN YAKIN ÖRNEK!



'Anlat Derdini Feridun Ağabey'e, 25 Ekim 2023 tarihli Köşe Yazısı'nda konuyla ilgili önemli bir örnek yer alıyor. S.S. isimli kişi yaşadığı olayı şöyle anlatıyor: Eşimin ek kart süresi dolmak üzereyken bankadan yazı geldi. 'Ek kartınızın yenisi tanzim edilip kargoya verilmiştir.' Kadın, kurye gelecek diye 24 saat evden çıkmıyor. Akşam PTT Kargo'dan bir kısa mesaj: 'Evde bulunamadığınızdan, kurye teslim edilememiştir.' Ertesi gün bankayı arayıp adresi kontrol ettiriyoruz. Yeniden 'kart teslim emri' oluşturuluyor ve ertesi akşam bir mesaj: 'Evde bulunamadığınızdan, kurye teslim edilememiştir. PTT Kargo.' Ertesi gün bankayı arayıp evden hiç çıkmadığımızı söyleyip adresi kontrol ettiriyoruz. Adres doğru. 'Asıl kart sahibinin iş yerine getirsin o zaman' diyoruz. 'Olmaz, sözleşme var. Ek Kart sahibinin adresine gelecek.' Ertesi akşam bir mesaj: 'Evde bulunamadığınızdan, kurye teslim edilememiştir.' Bankayı arıyoruz. 'Beyefendi o zaman şöyle yapalım. Biz sizin semtinizdeki şubemize gönderelim, siz oradan alın.' 'Yalnız daha önce dağıtıma çıkan kartı kapatın, bir sakatlık olmasın' diyoruz. 'Tamam efendim.' Bankaya gidiyoruz. Kart gelmiş. Ne güzel! Ama bankadaki kadın şöyle diyor: 'Karta bloke konmuş. Merkezi arayın, hemen teslim isteyin.' Yeniden kart düzenlememiz için ana adı, baba soyadı, T.C. Kimlik, sabah kahvaltıda ne yedin. sorularını cevaplıyoruz. Bir süre sonra mesaj geliyor: 'Kartınız hazırlandı, kuryeye verildi.' Kurye artık ne yapacağını biliyor; akşamüzeri mesaj: 'Evde bulunamadığınızdan, kurye teslim edilememiştir.' Süreç bu şekilde halen devam ediyor.

KAAN ZENGİNLİ