Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri 11 Aralık'ta başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temel ilkelerinin çalışanları enflasyona ezdirmemek olduğunu belirterek, geçim koşullarının yanında enflasyonla mücadele ve iş barışına dikkat çekti. Asgari ücrette kritik aralık yüzde 40 üstü ve yüzde 50 olarak görülüyor. Yüzde 40 artması durumunda 15 bin 962 lira, memura artış baz alınırsa 17 bin 103 lira olacak. Türk-İş, TİSK ve hükümetten 5'er temsilcinin yer alacağı komisyonun ilk toplantısında takvimin belirlenmesi ve tarafların ilk resmi taleplerini açıklaması bekleniyor.

Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve geçinme endeksleri dikkate alınacak. Asgari ücretin ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumun, ücretliler geçinme indekslerinin, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunun ve geçim şartlarının" dikkate alınması gerektiğini söyledi.

İKİ TARAF KORUNACAK



Ücretli kesimin yaşam standartları ve enflasyon düzeyi kadar işletmelerin sürdürülebilirliğinin de önemli olduğunu belirten Işıkhan, "Asgari ücretin etkisi sadece bu ücret düzeyinde çalışan işçilerimizle sınırlı değildir. Artış diğer gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapmaktadır. Bu ücret, istihdam, gelir dağılımı, fiyatlar genel düzeyi ve büyümenin üzerinde yarattığı etkiler ile ekonomi politikaları açısından da önemli. Çalışma barışını korumak en önemli görevimiz. Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla, üretim yoluyla büyümenin sürdürüleceğine; ülkemizi, yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

İŞÇİLER MASAYA OTURACAK



Bu yılki toplantıya işçiler de oturacak. İşçi kanadını temsilen yetkili olan konfederasyon Türk-İş Mali Sekreteri, Yolİş Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçiden oluşan heyetle katılacak. Türk-İş komisyon heyeti hafta başında kendi aralarında bir toplantı yapacak, işçileri kamuoyuna tanıtacak.

KRİTİK ARALIK % 40-50 ARASI



YENi yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor. Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücrette memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek. Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor. Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 962 lira olacak.GELİR

VERGİSİ BEKLENTİSİ VAR



ASGARİ ücret görüşmeleri öncesi işçi ve işveren taraflarının ortak görüşte olduğu konu ise gelir vergisinin ayarlanması. İki tarafta yeniden değerleme ile artırılan gelir vergisinin yüzde 15'lik ilk diliminin yıllık tutarının Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanarak daha yüksek oranda artırılması ve böylece asgari ücret alanlar ile daha fazla ücret alanların asgari ücret kadar kazançlarının vergi dışında kalan tutarının yükseltilmesini istiyor. Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay gelir vergisi dilimlerinde ayarlama yapılması gerektiğini ifade etti.

HAZAL ATEŞ