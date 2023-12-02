Yargıtay'dan emsal 'izin' kararı: Birikmiş izin ücreti zamlı yatacak

SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
162 bin çiftçinin kimlik bilgisi çalındı
162 bin çiftçinin kimlik bilgisi çalındı
'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir
'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir
Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
THY pilot ve kabin memurlarına alkol ve psikoaktif testi yapacak
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var'
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
'Askerliğimi yaptım' diye yalan söyledi, tazminatsız kovuldu
Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta
Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta
Yerli uçak motorunda kritik viraj
Yerli uçak motorunda kritik viraj
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan emsal 'izin' kararı: Birikmiş izin ücreti zamlı yatacak

Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren emsal nitelikteki karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden çıktı. Sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşeceğine dikkat çeken Yüksek Mahkeme; bu miktarın işçinin son maaşı üzerinden ödeneceğine hükmetti. İşçinin çalıştığı hafta tatillerinin biriktirilerek kullandırılıp yıllık izinden mahsup edilemeyeceğine dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 10:04, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 10:03
Yazdır
Yargıtay'dan emsal 'izin' kararı: Birikmiş izin ücreti zamlı yatacak

İşten çıkarılan vinç operatörü, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Fazla çalışma yapmasına, ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatillerinde çalışmasına rağmen karşılığının ödenmediğini ve yıllık izin alacağının bulunduğunu ileri sürdü. Davacı işçi, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık izin ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili ücreti ve bakiye ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı avukatı, davacının alacaklarının eksiksiz ödendiğini, bu hususun banka kayıtları ve özlük dosyası içeriğindeki belgelerle sabit olduğunu savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme; davacıya ihbar süresini kullandırdığını ispat edemediğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı, davacının ödenmeyen alacaklarının bulunduğu gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Taraf avukatları kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, hesaplamaların bordrolar nazara alınarak yapıldığından tespit edilen alacak kaleminden hakkaniyet indirimi yapılmasının yerinde olmadığı, davacıya yapılan ödemenin hesaplanan izin alacağından mahsubu gerektiği gerekçeleriyle davacı ve davalının istinaf başvurularının ayrı ayrı kabulüne hükmetti. Karar her iki taraf avukatı tarafından temyiz edilince devreye bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Haftalık izin oyununa dikkat

Emsal nitelikteki kararda, kullandırılmayan haftalık izinlerin yıllık izin süresinden düşürülemeyeceğinin vurgulandığı kararda; 4857 sayılı Kanun'un 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlandığı hatırlatıldı. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshinin şart olduğunun dile getirildiği kararda şöyle denildi: "İş sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığının imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Dosyada, davacının imzasının bulunduğu 15'er günlük izin talep formları bulunmaktadır. Yargılama sırasında davacı asılın izin talep formuna karşı beyanı alınmış, davacı beyanında bu izinlerin biriken hafta tatilleri için verildiğini belirtmiştir. Davacının ayrıca hafta tatili alacağını talep etmesi ve bu alacağının hüküm altına alınmış olması da dikkate alındığında imzasının bulunduğu bu yıllık izin belgelerinin dikkate alınarak yıllık izin alacağının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Hatalı değerlendirme ile hüküm kurulması bozma nedenidir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber