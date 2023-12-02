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Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,83 kazançla tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 11:06, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 11:11
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Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,83 kazançla 8.026,27 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.912,02, en yüksek 8.149,44 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,19 kayıpla 7.477,44 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,90 azalışla 10.662,38 puan, Mali Endeksi yüzde 1,27 artışla 8.237,23 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1,10 yükselişle 12.883,23 puan oldu.

- Ege Endüstri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,83 ile Ege Endüstri oldu. Ege Endüstri'yi, yüzde 24,52 ile Konya Çimento, yüzde 20,45 ile Sasa Polyester izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,72 ile Mia Teknoloji, yüzde 8,33 ile VakıfBank, 8,26 ile Borusan Boru Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 360 milyar 97 milyon lirayla Koç Holding, 359 milyar 835 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 295 milyar 377 milyon lirayla Tüpraş oldu.

- Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,10 değer artışıyla 1.897 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,19 kazançla 12.757 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,12 değer kazanarak 28,9170 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,35 azalışla 31,4200 lira oldu.

Geçen hafta 36,3290 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,49 artarak 36,5070 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,95 kazançla 33,0450 liradan alıcı buldu.

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