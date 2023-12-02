Beşiktaş Kulübü 35. başkanını seçecek
Beşiktaş Kulübü, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçecek.
Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, yarın koltuğunu yeni başkana devredecek.
Bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Çebi, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.
Beşiktaş'ın yeni başkanlığı için eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı yarışacak.
- Arat ile Adalı, 3. kez başkanlık için yarışacak
Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek.
Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi.
Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.
- Son 4 başkan görev süresini tamamlayamadı
Beşiktaş'ta başkanlığı üstlenen son 4 isim, görev sürelerini tamamlayamadı.
Siyah-beyazlılarda onursal başkan Süleyman Seba'nın ardından 2000 yılında başkanlığa seçilen Serdar Bilgili, 2004'te görevinden istifa etti.
Serdar Bilgili'den sonra başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım Demirören, 2012'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından görevinden ayrıldı.
2012-2019'da başkanlık yapan Fikret Orman ile halefi Ahmet Nur Çebi ise görev süreleri dolmadan olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve yeniden aday olmadılar.
- Rekor Süleyman Seba'da
Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı.
Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.
- Beşiktaş Kulübü başkanları
Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:
1903-1908: Mehmet Şamil
1908-1911: Şükrü Paşa
1911-1918: Fuat Paşa
1918-1923: Fuat Balkan
1923-1924 Salih Bey
1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
1926-1928: Fuat Balkan
1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
1930-1932: Emin Şükrü Kunt
1932-1935: A. Ziya Karamürsel
1935-1938: Fuat Balkan
1938-1939: A. Ziya Karamürsel
1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
1941-1942: A. Ziya Karamürsel
1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1950: Ekrem Amaç
1950-1952: Salih Fuat Keçeci
1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1955-1956: Tahir Söğütlü
1956-1957: Danyal Akbel
1957: Ferhat Nasır
1957-1958: Nuri Togay
1958: Enver Kaya
1959-1960: Nuri Togay
1960-1963: Hakkı Yeten
1963-1964: Selahattin Akel
1964-1966: Hakkı Yeten
1966-1967: Hasan Salman
1967-1968: Hakkı Yeten
1968-1969: Talat Asal
1969-1970: Rüştü Erkuş
1970: Nuri Togay
1970-1971: Agasi Şen
1971-1972: Himmet Ünlü
1972-1973: Şekip Okçuoğlu
1973-1977: Mehmet Üstünkaya
1977-1979: Gazi Akınal
1979: Hüseyin Cevahir
1979-1980: Gazi Akınal
1980-1981: Rıza Kumruoğlu
1981-1984: Mehmet Üstünkaya
1984-2000: Süleyman Seba
2000-2004: Serdar Bilgili
2004-2012: Yıldırım Demirören
2012-2019: Fikret Orman
2019-2023: Ahmet Nur Çebi