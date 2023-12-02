Bıçakla yaralanan eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, hastaneye kaldırıldı

Hayati tehlikesi bulunmayan Çetin'in polise verdiği ifadesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle taksi sürücüsü B.A. ile tartıştığını, şüphelinin kendisine bıçakla saldırdığını söylediği öğrenildi.

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