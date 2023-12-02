Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı

Doğuştan sağ kulak kepçesi olmayan 23 yaşındaki Burakhan Aşan, AFSÜ Plastik Cerrahi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salih Kavuncu'nun yaptığı ameliyat sonrası iyileşme sürecine girdi.

Göğüs kafesinden alınan kıkırdaktan yapılan doku iskeletinin kulağına yerleştirilmesi ve düzeltme olmak üzere iki aşamalı operasyon geçiren Aşan, 3 haftalık süreçten sonra yeni kulağına kavuşacak.

Operasyonu gerçekleştiren Kavuncu, AA muhabirine, Burakhan'a başarılı bir kulak ameliyatı yaptıklarını söyledi.

Bu ameliyatta çeşitli yöntemlerin olduğunu anlatan Kavuncu, "Alloplastik dediğimiz silikon veya başka türlü materyaller kullanılabildiği gibi kendi kıkırdak dokusundan da kulak oluşturulabiliyor. Şu an için bizim kliniğimizde ilk kez yaptığımız bir ameliyat." dedi.

Bu tarz hastalara çok fazla rastlandığını vurgulayan Kavuncu, şöyle konuştu:

"Hastalar bu rahatsızlığın tedavisi için bir yer bulmakta zorlanıyorlar. Burakhan da bize geç bir zamanda başvurdu. Doğuştan bu tarz kulağı hiç gelişmeyen ya da daha az gelişen hastalar oluyor. Tabii ki erken dönemde müdahale etmek gerekebiliyor. Burada vurgulamak istediğim de şu, bu sadece kozmetik bir problem değil aynı zamanda işitme ve beynin gelişimi açısından erken yaşlarda müdahale edilmesi gereken bir durum. Dolayısıyla üniversitemizde böyle bir imkanın bulunduğunu belirtmek isterim. Gecikmeden ailelerin başvurabileceği bir merkez olma ümidindeyiz."

Burakhan Aşan da anne karnında kordon dolanması sebebiyle kulağının gelişmediğini dile getirerek, "Hastaneye geldiğimde Salih hocayla karşılaştık. Ameliyat olma kararı aldım. Küçümser gözlerle bakarlardı. Farklı gözle bakıldığını fark ediyordum. 2 yaşındaki çocuğun bakışlarından bile rahatsız oluyordum. Umarım eski günleri gülüp geçerek anacağız." ifadelerini kullandı.