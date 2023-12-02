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Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 can kaybı, 2 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy'de, ışık ihlali yapan kamyon dönüş için bekleyen otomobile çarptı. Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde ikinci ışıklı kavşakta meydana gelen kazada yaralanan 3 kişiden biri kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 13:13, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 13:24
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Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 can kaybı, 2 yaralı

Muzaffer Çaplı sabah işe gitmek için palet imalathanesinde birlikte çalıştığı arkadaşları Kerem Daşkıran ve Vedat Taş ile otomobile Veliköy ikinci ışıklı kavşakta beklediği sırada bir önceki ışıklı kavşaktan kırmızı ışık ihlali yaparak geçen A.İ., yönetimindeki kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Çaplı ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan iş arkadaşları Vedat Taş ve Kerem Daşkıran yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Muzaffer Çaplı ile yaralı arkadaşları Çorlu Devlet Hastanesi ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Muzaffer Çaplı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikeleri sürerken olay yerinden kaçan araç, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı Veliköy Jandarma Timlerinin ısrarlı takibi sonucu, kazadan 20 dakika sonra Velimeşe Işıklı kavşağında kıskıvrak yakalandı.

Sabah erken saatlerde çalışma arkadaşları ile birlikte Veliköy'de çalıştıkları palet fabrikasına gitmek isterken ışık ihlali yapan kamyonun altında kalan otomobilde sıkışan araç sürücüsü Muzaffer Çaplı'ya ilk müdahale sıkıştığı araç içerisinde 112 ekiplerince yapılırken olayda yaralananların biri Çorlu Devlet Hastanesi'ne bir diğeri ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan talihsiz sürücü hastanede yaşamını yitirirken, kazada geriye ise kaza anında kamyondan düşen 01 AGU 767 plaka kaldı.

Kamyon sürücüsünün kimliğini ise olay yerinde düşen plaka ele verdi. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde buldukları kamyon plakasını plaka takip sistemine(PTS) kayıt etti.

Kaçan sürücü yakalandı

Bir süre sonra kamyonun Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi bölgesinde olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler kaçan kamyon sürücüsünü Velimeşe ışıklı kavşağında yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgiler ışığında kamyonun güzergahı boyunca hız tespiti ve ışık ihlallerini tespit etmek için Jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı ile Jandarmanın başlattığı kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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