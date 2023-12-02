Yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulunan zanlı yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde bir kadına yönelik taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kucağında çocuk olan bir kadının yürürken yanına yaklaşan aracın sürücüsü tarafından cinsel tacize uğradığını tespit etti.

Ekipler, otomobilin plaka bilgilerinden kimliğini belirledikleri şüpheli F.K'yi yakaladı.

Emniyete götürülen zanlının "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "evden hırsızlık" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ara sokakta aracıyla manevra yaptıktan sonra kadının geçmesini bekleyen ve arkasından cinsel tacizde bulunan şüphelinin, otomobiliyle uzaklaşması yer alıyor.