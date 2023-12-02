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İsrail, Hamas ile yapılan müzakerelerin 'çıkmaza' girdiğini duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile yapılan Katar'daki dolaylı müzakerelerin "çıkmaza girmesi" nedeniyle İsrail Dış istihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın ülkesine geri dönmesi talimatı verdiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 16:06, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 16:20
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İsrail, Hamas ile yapılan müzakerelerin 'çıkmaza' girdiğini duyurdu

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas ile yapılan dolaylı müzakerelerin "çıkmaza girdiği" belirtildi.

Bunun üzerine Netanyahu'nun Mossad Başkanı Barnea ve ekibinden İsrail'e geri dönmelerini istediği ifade edildi.

Açıklamada, varılan mutabakatta Hamas'ın elindeki İsrailli esir çocuk ve kadınların tamamının serbest bırakılması kısmını yerine getirmediği öne sürüldü.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Mossad'dan bir heyetin Katarlı yetkililerle Gazze'de 24 Kasım'da başlayan ve dün sona eren "insani aranın" yeniden başlatılmasını görüşmek için Doha'da olduğu kaydedilmişti.

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