11 ayda 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı

Ticaret Bakanlığı'nın kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 yükselerek 23 milyar 11 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,6 azalışla 28 milyar 931 milyon dolar oldu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 1,1 düşüşle 51 milyar 942 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 32,6 azalışla 5 milyar 919 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 8,2 puan artarak yüzde 79,5, enerji verileri hariç tutulduğunda 0,7 puan yükselişle yüzde 90,7, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 5,5 puan azalışla yüzde 95,2 olarak gerçekleşti.

11 ayda 100 milyar dolar açık

Ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,7 artışla 232 milyar 915 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 artışla 332 milyar 752 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,6 artışla 565 milyar 667 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-kasım döneminde oransal bazda değişim göstermezken 99 milyar 836 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 70 olarak hesaplandı.

En çok Almanya'ya mal satıldı

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 750 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 460 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 1 milyar 285 milyon dolarla Irak geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,7 olarak kaydedildi.

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 959 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 908 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 409 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Çin ithalatta birinci

Kasımda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 556 milyon dolarla Çin, 3 milyar 530 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 375 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,7 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 904 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 199 milyon dolarla Asya ve 5 milyar 627 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.