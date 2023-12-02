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THY, 2033'te uçak sayısını 813'e çıkaracak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 437 uçakla 9'uncu en büyük filoya sahip olduğunu belirterek uçak sayısını 2033'te 813'e çıkartarak dünyada 3'üncü sıraya yükseleceklerini söyledi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 16:35, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 16:32
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THY, 2033'te uçak sayısını 813'e çıkaracak

THY Genel Müdürü Ekşi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından Cumhuriyet'in 100. yılında "Sağlık" temasıyla ilk kez organize edilen "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Liderler Zirvesi"nde katılımcılara hitap etti.

THY'nin 129 ülkeye uçtuğunu ve dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olduğunu dile getiren Ekşi, Türkiye dahil 350 uçuş noktalarının bulunduğunu söyledi.

Ekşi, bu network güçleri sayesinde özellikle medikal yolcu segmenti olarak isimlendirilen küresel sağlık turizminde yüksek potansiyele cevap verebileceklerine inandıklarını kaydetti.

1 milyar dolarlık pazar

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) verilerine göre 2023'ün ilk 6 ayında 750 bin civarında yabancının Türkiye'de sağlık hizmeti aldığını ve buradan elde edilen gelirin 1 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Filo büyüyecek

Ekşi, 2003'te 65 uçağı bulunan THY'nin halihazırda 437 uçağa sahip olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "O zaman dünyada 35'inci sıradaydık. Bugün 9'uncu sıraya çıktık. Önümüzdeki 10 yılda, şu anda ihale süreçleri devam ediyor, uçak sayımızı 2033'te 813'e çıkartacağız ve dünyada 3'üncü sıraya çıkacağız. Şu anda dünyada 129 ülkeye uçuyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu ünvanına sahibiz. Türkiye dahil 350 destinasyon noktamız var. Bu tabii İstanbul'u, Türkiye'yi hakikaten bir aktarma merkezi haline getiriyor. İstanbul Havalimanı bu büyümenin çok önemli, büyük bir parçası oldu. Atatürk Havalimanı'ndaki kapasitenin kısıtlı olması büyümemizi engelleme noktasına başlamıştı.

600 ek uçağa daha yer var

Şu anda İstanbul Havalimanı ile çok büyük bir kapasite artışı yakaladık ve THY'nin ilave getireceği 600 uçağa ev sahipliği yapacak bir havalimanından bahsediyoruz. Bu tabii Türkiye'nin dünyada bir aktarma merkezi haline daha fazla gelmesi sağlayacak. İnsanlar artık iş yerlerini buraya kurmaya çalışıyorlar. Çünkü 129 ülkeye buradan tek bir uçuşta gidebilme imkanına sahipsiniz."

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