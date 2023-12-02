Seçil Erzan davasında yeni gelişme

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin eski bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin gündemine oturan olaya ilişkin dün yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülere ilişkin Denizbank bir açıklama yayınladı.

Bankadan yapılan açıklamada, ortaya çıkan görüntülerin bir bölümünün yayınlanmasının olay örgüsünü bozduğu kaydedildi.

"İlk günden beri vurguladığımız üzere; saadet zincirine bankada teslim edildiği iddia edilen bir kısım paralar, iddianın aksine banka kayıtlarından nakit ödeme yoluyla çıkarılarak 'sistem' olarak adlandırılan organizasyona teslim edilmektedir." denilen açıklamada, "Eğer iddia edildiği gibi banka nezdinde bir fon hesabı olsaydı para nakden çekilip dışarı çıkarılmaz hesaptan hesaba aktarılırdı. İlgili kamera kayıtları, bankamıza yatırılan bir paraya değil aksine bir hesap sahibinin, hesabından nakit çekme işlemine aittir. Şikayetçi eski sporcu, hesabındaki tutarları kardeşinin sahibi olduğu şirkete havale etmiş, şirketten para çekme yetkisi olan kardeşi de önceden bankamıza iletilen ve talebi üzerine hazırlanan 2 milyon 490 bin USD olan bu parayı nakit olarak şubeden çekmiştir." ifadelerine yer verildi.

"PARAYI ÇEKİP, ERZAN'IN ADAMINA TESLİM ETTİ"

Görüntülerde hesap sahibinin, elindeki siyah çantayı gişenin bulunduğu alandaki masaya koyduğu ve çekme talimatı verdiği tutarın çantaya doldurulduğunun anlatıldığı açıklamada, "Bu husus kameralarda açıkça görülmektedir. Hemen akabinde sonradan A.Y. olduğu anlaşılan Seçil Erzan'ın para getir-götür işlerinde kullandığı şahıs, para dolu siyah çantayı alarak bankadan çıkış yapmıştır." denildi.

Açıklamada, hesap sahibinin ödeme fişini imzalayıp, Erzan'la vedalaştıktan sonra banka kapısında bekleyen güvenlik görevlisiyle selamlaşıp, şubeden ayrıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"28 Kasım 2023 tarihli, '20 Soru 20 Yanıt', başlıklı açıklamamızın 17. Maddesinde de örnekleri ile açıklandığımız gibi; nakit olarak müşterinin zilyetliğine geçmiş ve banka dışına çıkarılmış bir para üzerinde bankanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Yine ilgili haber programlarında, 'para neden gişeden teslim edilmiyor' şeklinde getirilen eleştiriye cevaben açıklamak isteriz ki; bu bölüm gişe mahallinin bir parçası olup kameralarla izlenmektedir. Büyük tutarlı para teslimleri, gişelerin güvenlik amaçlı camla korunan ön bölümünün fiziken teslimata müsaade etmemesinden dolayı sektör uygulamalarına paralel olarak bu gişe bölümünün tam arkasında yer alan güvenlik açısından diğer müşterilere kapalı mahalde yapılmaktadır. Kamera kayıtlarındaki işlemler ile ilgili Bankamız dahil hiçbir makama bugüne kadar herhangi bir şikayet iletilmemiştir. Teftiş Kurulumuz tarafından düzenlenen 28 Nisan 2023 tarihli raporumuzun ekinde, yer alan delil niteliğindeki kamera kayıtlarını kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bilgilerinize sunarız."