EURO 2024'ün para ödülleri açıklandı
UEFA İcra Komitesi bugün Hamburg'da yaptığı toplantıda 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da oynanacak 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvasına katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemini açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 17:19, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 17:21
Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon ? olacak.
Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:
-Katılım ücreti: 9.25 mil. ?
-Maç bonusu: Galibiyet için 1 mil. ? ve beraberlik için 500.000 ?
-Son 16 turuna kalma: 1.5 mil. ?
-Çeyrek finale çıkma hakkı: 2.5 mil. ?
-Yarı finale çıkma hakkı: 4 mil. ?
-İkinciye 5 milyon ? ek ödeme yapılacak
-2024 Avrupa şampiyonu 8 milyon ? ekstra ödeme alacak