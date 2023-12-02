Filipinler'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in doğusundaki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami riski olduğu duyuruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 18:03, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 18:18
Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin 63 km derinlikte olduğunu açıkladı.
ABD tsunami uyarı sistemi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.