Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

İstanbul'daki BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kulübün borcu açıklandı.

Denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, konuşmasında, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 lira olduğunu söyledi.