ÖSYM E-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi (ÖSYM) internet sitesinden E-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 20:00, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 20:48
ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:
DUYURU
(2 Aralık 2023)
e-YDS 2023/12 (Farsça/İngilizce): Sonuçları Açıklandı
2 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/12 Farsça/ İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Aralık 2023 tarihinde saat 18.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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