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İlber Ortaylı: Türkler olmadan eski dünya tarihi anlaşılamaz

Eskişehir'de, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Eskişehir Valiliğince düzenlenen "Türk Tarihi ve Atatürk Konferansı"na konuk oldu.Ortaylı, konferansta yaptığı konuşmada, Türkler olmadan eski dünya tarihinin anlaşılamayacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 20:38, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 21:00
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İlber Ortaylı: Türkler olmadan eski dünya tarihi anlaşılamaz

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin'in moderatörlüğünde, Yunus Emre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program, öğrenciler ve tarihseverlerden ilgi gördü.

Prof. Dr. Ortaylı, konferansta yaptığı konuşmada, Türkler olmadan eski dünya tarihinin anlaşılamayacağını söyledi.

Türklerin tarih yazımına konu olan 3 kıtada da iz bıraktığını vurgulayan Ortaylı, "Erken çağlardan beri buralarda Türkler, varlıklarını hissettirirler. Bazı çok aşırıya gidenler, Amerikan yerlilerinin Sibirya'dan geçtiğini ileri sürerler. Çok gülünç bir teori değil çünkü Amerika'da bir oluşum yok." dedi.

Ortaylı, tarihsel süreçte Kuzey Afrika'da Türklerin varlık gösterdiğini, Türklerin bulunduğu yerlerin "medeni dünya" olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Ahmed el-Endelusi, 11'inci ve 12'nci asrın büyük coğrafyacısıdır. Türkler, bugünkü tabirle 'pratik, pragmatik adamlar' diyor. 'Silah, şu, bu üretirler, bu yüzden faydalı adamlardır' diyor. Doğru, çok at bakardı Türkler. En büyük silah, 11'inci asırda atlar, pek zirai mahluk değildi. Tabii taşımacılık ve orduda kullanmak bakımından çok önemli. Silah, demir üretimi Türklerin işidir. Çinliler de ipek, kağıt falan yapıyorlar. Türkler, her zaman var. Devletlere giriyorlar, Kuzey Afrika'da, Mısır'da, İran'da idareyi ele geçiriyorlar."

Programda, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ile çok sayıda akademisyen de yer aldı.

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