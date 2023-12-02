Çelik'ten hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajı

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Çok üzgünüz, ülkemiz için aynı ideali paylaştığı genç arkadaşlarımızla hatırasını hep yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

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