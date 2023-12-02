BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 23:37, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 23:38
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın yapılması planlanan 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.