Bursa'da balkonun çöken zeminiyle 6. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde balkonun çöken zeminiyle 6'ncı kattan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 07:26, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 07:42
Çırpan Mahallesi 2. Bilim Sokak'ta 7 katlı binanın 6'ncı katındaki balkonun zemini çöktü.
O sırada balkonda bulunan Muzaffer Gümüş (31), çöken zeminle yere düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Özel hastaneye götürülen Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.