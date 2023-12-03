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Mal varlıklarına el konulan fenomenler kaçtı mı?

Dilan-Engin Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gözler lüks yaşamlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenlerine çevrilmiş, dün birçoğunun mal varlığına el konmuştu. O fenomenler arasındaki Tayyar-Özlem Öz çiftinin bugün kaçtığı iddiaları ortaya atılırken, çiftin avukatından açıklama geldi

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 08:55, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 08:00
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Mal varlıklarına el konulan fenomenler kaçtı mı?

Dilan-Engin Polat çiftinin kara para aklama suçlaması ile tutuklanmasının ardından, MASAK lüks içinde yaşayan sosyal medya fenomenlerini yakın takibe almıştı. Dün ise 14 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarının dondurulduğu öğrenildi.

O fenomenler arasında güzellik merkezi sahibi olanTayyar-Özlem Öz çifti de bulunuyordu.

Lüks hayata birkaç yıl içinde geçen ve tüm yaşamlarını sosyal medyadan paylaşam çiftin, mal varlıklarına el konulmasının ardından yurt dışına kaçtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İddialar büyürken Öz çiftinin avukatı, Serhat Çetin'den açıklama geldi.

Çiftin kaçmadığını vurgulayan Çetin son gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

'SPEKÜLATİF İTHAMLAR VE İFTİRALAR ADETA YOK SATIYOR'

"Somut gerçeklerin" hiçbir alıcı bulamadığı güzel ülkemde, "spekülatif ithamlar ve iftiralar" adeta yok satıyor! "Fenomenleri, fenomenlerin açtığı yayınlara katılarak linçleyen, fenomen adaylarımız" büyük takdir görüyor...

Şimdi ben dosyanın avukatı olarak, ELA plakalı Range Rover'ın 1 ay sonra 5 yaşını dolduracağını ve bundan aylar önce 6 milyona alındığını söylesem, inanmak kimsenin işine gelmez...

Ama başka biri eline telefonu alıp, aynı aracın 0 km olduğunu ve 40 - 50 milyon TL ettiğini söylese, alkış kıyamet...

Ben, "Öz Ailesi sadece Trend... & Hepsi... isimli alışveriş platformlarında, resmi şekilde ürün satışı yapıyor ve her ay yüzbinler - milyonlar tutarında vergi ödüyor, evrakları da elimde" desem haber niteliği yok.

'TAYYARGİLLER TEK KURUŞ VERGİ ÖDEMİYOR' DESEM ALKIŞLAR HAVADA

Ama başka biri "Tayyargiller tek kuruş vergi ödemiyor, arkalarında da karanlık figürler var" dediğinde alkışlar yine havada... Kaçtı - gitti gibi yalan haberleri iletip durmayın boş yere bana. Kimse hiçbir yere kaçmadı...

İSTER İFADEYE DAVET EDİLSİNLER, İSTER ŞAFAK OPERASYONU YAPILSIN

Adli kolluk çalışmasını bitirip, soruşturma savcısı kararını verene dek, Öz ailesi resmi ikametgahlarında çocuklarıyla birlikte bekliyor olacaklar! İster ifadeye davet edilsinler, ister şafak operasyonu yapılsın. +1'li numaralardan gelen aramalara cevap vermeyecekler. Fake hesaplar, uydurma haber yaymasın diye kimseye haraç ödemeyecekler. Biz de hakaret ve iftira içerikli beyanları tespit etmeye devam edeceğiz. Çünkü olması gereken bu!"

KARA PARA SORUŞTURMASI BÜYÜYOR

24 Kasım tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Öz çifti hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ayrıca Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Son olarak, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

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