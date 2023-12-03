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Paris yerine Antalya! Türkiye, turizm liginde Fransa'yı sollayacak

Avrupa ve Rusya'da 2024 yılı erken rezervasyon satışları başladı. Rus tur şirketleri bu yıl 8-9 milyon kişinin Türkiye'ye gideceğini tahmin ederken, Avrupalı tur şirketleri ise "Ciddi talep geliyor. Türkiye bu yıl Fransa'nın elinden ikinciliği alacak" açıklaması yapıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 08:20, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 08:06
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Paris yerine Antalya! Türkiye, turizm liginde Fransa'yı sollayacak

Turizm sektörü hem turist sayısı hem de geliri açısında tarihin en iyi dönemini yaşıyor. Geçen yılı 51 milyon turist ve 46 milyar dolalık döviz geliri ile kapatan sektör, 2023 yılını ise 60 milyon turist ve 56 milyar dolarlık gelir hedefi ile tamamlamayı hedefliyor. Başa Avrupa ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden Türkiye'ye adeta turist akıyor. Bacasız sanayi diye adlandırılan sektör, ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. 2024 yılında ise hedefler daha da yüksek. Avrupa ve Rusya'da başlayan erken rezervasyonlar bu hedeflerin tutturulacağını gösteriyor. Ülkemizde milyonlarca turist gönderen Rus tur operatörü ATOR, Türkiye'ye yapılan 2024 erken rezervasyon kayıtları ile ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıla göre artış yaşandığını bildirdi. Şirket "Talepler oldukça iyi. Türkiye'ye 2024 yılında 8-9 milyon turist gelebilir" açıklamasında bulundu. Öte yandan Rus lider Vladimir Putin, geçen haftaki kabine toplantısında Rusya'daki otel fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek "İç pazarı güçlendirmek gerekiyor. Vatandaşlarımız tatillerini yurt dışında değerlendiriyor" açıklamasında bulundu.

İKİNCİLİĞE YÜKSELECEK

World Travel Market-WTM araştırma şirketinin 'Küresel Seyahat Raporu'na göre Türkiye ziyaretçi sayısında şaşırtıcı bir artış yaşadı. Raporda, Türkiye'nin 2024 yılında Avrupa'da en çok ziyaret edilen ikinci ülke olarak Fransa'yı geçeceği tahmin ediliyor. Avrupa'ya yapılan toplam ziyaret sayısı 2019'da 440 milyondan 2023'te 428 milyona düşerek yüzde 3 azaldı. Ancak Türkiye'de bu rakamlar yükselişte. Raporda yapılan açıklamada "2023 yılına Kahramanmaraş merkezli büyük ve yıkıcı deprem felaketiyle giren Türkiye, yaz ayları başında turizm açısından toparlanmakta zorlandı. Ancak ilerleyen aylarda ülkede turizm atağa geçti. Türk lirasının değer kaybetmesi, Türkiye'de tatil yapmayı birçok gezgin için daha uygun hale getirdi. Türkiye'nin berrak suları ve lüks tatil köyleriyle dolu sahil şeridi, İtalyan Rivierası ya da Fransa'nın Cöted'Azur'una göre daha bütçe dostu bir alternatif haline geldi" denildi. Rapora "Paris yerine Antalya" notu da düşüldü.

ERKEN REZERVASYONLAR YÜZDE 20 ARTTI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu 2024 yılı erken rezervasyonlarının iyi gittiğini belirtti. Kavaloğlu "Rezervasyonlar 2024 yılı için iyi başladı. İlk rezervasyonlar İngiliz pazarından, sonrası Almanya'dan geliyor. Erken rezervasyonlar yüzde 20 artıda gözüküyoruz. Devamlılığını sağlamamız lazım. Yakın coğrafyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiyesiz ve Antalyasız bir dünya turizmi düşünülemez" dedi. Kavaloğlu, Rusya ve Almanya'nın kaynak ana pazar olduğunu hatırlatarak, İngiltere'den gelen turist sayısının ilk defa geçen sene bir milyonun üzerine çıktığını söyledi. Bu sene İngiliz turist sayısının bir buçuk milyonu geçeceğine dikkati çeken Kavaloğlu "Polonya pazarı bir milyon turistin üzerine çıkarak, çok ciddi pazar kaynağı haline geldi. Polonya, dördüncü kaynak pazarımız oldu" ifadelerini kullandı.

KAAN ZENGİNLİ

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