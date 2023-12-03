Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 72'ye yükseldi

Gazze'de dün yaşanan çatışmalarda da bir askerin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 14 Kasım'da Gazze'de ağır yaralanan bir askerin öldüğü kaydedildi.

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