Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu başladı
Genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 10:37, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 11:52
Siyah-beyazlı kulübün 35. başkanının seçileceği kongre, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.
Genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.
Eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.