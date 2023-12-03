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Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 10:42, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 10:43
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Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, belediye ekipleri buz kırma ve kar temizleme çalışması yapıyor.

Soğuk nedeniyle araçların camları da buz tuttu.

- Ağrı

Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle kentte görüş mesafesi düştü.

Araçlar, sis nedeniyle farlarını açıp hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.

Araç camlarının buzla kaplandığı kentte, Hamur ilçesinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sisle kaplanan kent ve Ağrı-İran kara yolu, dron ile havadan görüntülendi.

- Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar kırağı ile kaplandı, araçların ve bazı iş yerlerinin camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam ormanları da kırağı ile beyaza büründü.

- Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Kura Nehri bölgesinde soğuk havanın etkisiyle yer yer sis oluştu.

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