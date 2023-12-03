'Bank' kelimesini izinsiz kullanmışlardı! Çiftlik Bank Davası kararına İstinaf'tan onama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) başvurusu sonucu şüpheliler Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında soruşturma başlatılmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şirketlerle ilgili yapılan paylaşımlarda, reklamlarda ve tesislerde "Bank" ifadesinin kullanıldığı, BDDK raporunda açıklandığı üzere "Bank" ifadesini kullanmak için "Bankacılık Kanunu" gereğince ilgili kurumlardan izin alınmadığı belirtilmişti.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



BANKACILIK KANUNU YÜZÜNDEN CEZALANDIRILMIŞLARDI

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda mahkeme, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın "5411 Bankacılık kanununa aykırılık" suçundan 2 yıl 6 aya kadar hapis ve 10 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar vererek davayı noktaladı.

Aydın kardeşler ise mahkemenin kararına itiraz etti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI ONADI

Dava dosyası yerel mahkemenin kararının değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yerel mahkemenin kararını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın itirazlarını reddederek verilen 2'şer yıl 6'şar ay hapis 10'ar bin lira adli para cezasını onadı.



SEDA NUR GÜNAYDIN

