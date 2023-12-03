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Türkiye'deki öğrenciler, dünya ile eş zamanlı 'yapay zeka' kodlayacak

Öğrenciler, 4-10 Aralık'taki Bilgisayar Bilimleri Haftası'nda, dünya ile eş zamanlı olarak "yapay zeka ve yaratıcılık" temalı etkinliklerde kodlama yapacak- Her yaştan öğrenci ve öğretmenlere açık, ücretsiz bilgisayar bilimleri eğitimleri için herhangi bir yeterlilik düzeyi aranmıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 11:23, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 11:25
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Türkiye'deki öğrenciler, dünya ile eş zamanlı 'yapay zeka' kodlayacak

- Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, dünya genelinde eş zamanlı etkinliklerin gerçekleştirildiği 4-10 Aralık'taki Bilgisayar Bilimleri Haftası'nda, "yapay zeka" temalı etkinliklerde "kodlama" yapacak.

Etkinliğin düzenleyicisi Code.org Türkiye Sorumlusu ve RobinCode.org Kurucusu Gözde Erbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar amacı gütmeyen "Code.org" olarak 2013'ten itibaren programlamaya ilgiyi artırmak ve kodlamayı herkes için erişilebilir hale getirmek amacıyla "Hour Of Code" (Kodlama Saati) etkinliği düzenlendiğini anlattı.

Bilgisayar bilimleri eğitimini erken yaşta herkesin alabilmesi amacıyla düzenlenen "Hour Of Code" global hareketi kapsamında bugüne kadar 186 ülkede 49 dilde düzenlenen içerik ve etkinliklere 500 milyondan fazla öğrenci ve öğretmenin katıldığını aktaran Erbaz, Türkiye'deki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ile öğretmenlerin de bu etkinliklerde 2014'ten itibaren yer aldığını dile getirdi.

Erbaz, "Ülkemiz, bu etkinlikte, 2014 yılından itibaren 10 milyondan fazla kullanıcı ve oluşturduğu binlerce etkinlikle en başarılı ilk 5 ülke arasında yer aldı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleri ile bilgisayar bilimleri eğitimleri alanında, dünyada fark yarattı." diye konuştu.

Bilgisayar Bilimleri Haftası'ndaki "Hour of Code" etkinliğinin bu yıl 4-10 Aralık arasında yapılacağını belirten Erbaz, "Tüm okul, öğretmen ve öğrencilerimizi, bilgisayar bilimleri eğitiminde, Cumhuriyetimizin 100. yılında da ülkemizi en başarılı ülkeler arasına katmaya ve yapay zeka eğitimlerine katılmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Erbaz, 4-10 Aralık arasında her yaştan öğrenci ve öğretmenlere açık ve ücretsiz bilgisayar bilimleri eğitimlerine "https://hourofcode.com/tr/events" sayfasından katılım sağlanabileceğini bildirdi.

Bu seneki etkinliklerin "yapay zeka ve yaratıcılık" temasıyla düzenleneceğini dile getiren Erbaz, şunları kaydetti:

"Etkinliklerde, öncelikle öğretmen ve öğrencilerimize yönelik yapay zeka ve kodlama eğitimleri verilecek. Katılımcıların bilgisayar bilimleri konusunda herhangi bir yeterliliğe sahip olması gerekmiyor. Her yaştan katılımcıya yönelik bu eğitimler ücretsiz verilecek. Eğitimlerin ardından katılımcılar yapay zeka temalı kodlama yapacaklar. Etkinliğin sonunda en fazla katılım sağlayan ülkeler belirlenecek. Ülkemizde gençlerimizin bilgisayar bilimlerine olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Bu sebeple, Türkiye'nin bu yıl en başarılı ülkeler arasında yer alacağını öngörüyoruz."

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