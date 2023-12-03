KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), gittiği maçta bulunduğu tribündeki bazı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle bir sonraki maça girişi yasaklanan kişinin başvurusu üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bu yönde tezahürat yapanların kameralarla tek tek belirlenmesi ve bu kişilere yaptırım uygulanması tavsiyesinde bulundu.

KDK'nin kararına göre, bir taraftarın gittiği maçta, tribündeki bazı kişiler çirkin ve kötü tezahüratta bulundu. Bu nedenle tribünün ilgili blokunda bulunan bütün tarafların bir sonraki maça girişleri Pasolig uygulaması üzerinden yasaklandı.

Kendisinin çirkin ve kötü tezahürat yapmadığını, Pasolig uygulamasında maça girenlerin kimlik bilgilerinin bulunduğunu, çirkin ve kötü tezahürat yapanların tek tek stadyumda bulunan kameralarla belirlenerek ceza uygulanabileceğini savunan taraftar, KDK'ye şikayette bulundu.

KDK, çirkin ve kötü tezahürat yapanların kamera sistemleriyle tek tek belirlenerek ceza uygulanması yönünde TFF'ye tavsiye kararı verdi.

- Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, elektronik kart sistemi, stadyumlarda kurulu kameralar ve teknik donanım ile tespit edilmeden, yalnızca temsilci raporları esas alınarak, kusurlu-kusursuz ayrımı yapılmaksızın tribündeki bütün taraftarlara ceza uygulanmasının hakkaniyete aykırı olduğu kaydedildi.

Mevcut uygulamayla, çirkin ve kötü tezahürata katılmayan seyircilerin de doğrudan disiplin yaptırımının muhatabı tutulduğu belirtilen kararda, bunun "ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi"ne açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Çirkin ve kötü tezahüratta bulunanların tek tek belirlenebileceğine işaret edilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Belli bir blokta yer alan bazı taraftar grupları tarafından gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle blokta bulunan tüm seyircilerin cezalandırılmasından vazgeçilmesine, ilgili kanun uyarınca stadyumlarda kameralarla teknik donanımların kurulmasının ve elektronik kart uygulamasının ortaya çıkma amacına uygun olarak sorumlularının tek tek tespit edilerek cezalandırılması hususunda tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."