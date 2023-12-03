Doğu Karadeniz'de balıkçılar hamsi bolluğu için soğuk havayı bekliyor

Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı
Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
Türkiye'deki öğrenciler, dünya ile eş zamanlı 'yapay zeka' kodlayacak
Türkiye'deki öğrenciler, dünya ile eş zamanlı 'yapay zeka' kodlayacak
Interpol tarafından aranan organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı
Interpol tarafından aranan organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı
BakanTunç'tan dizideki infaz koruma memuru tiplemesine tepki!
BakanTunç'tan dizideki infaz koruma memuru tiplemesine tepki!
Paris yerine Antalya! Türkiye, turizm liginde Fransa'yı sollayacak
Paris yerine Antalya! Türkiye, turizm liginde Fransa'yı sollayacak
İBB Başkanlığı için adaylığı konuşuluyordu... Tevfik Göksu'dan ilk açıklama
İBB Başkanlığı için adaylığı konuşuluyordu... Tevfik Göksu'dan ilk açıklama
İstanbul'da kriter hemşehri grupları
İstanbul'da kriter hemşehri grupları
Kuraklık eylem planları yenileniyor, tabiatın suyuna gidilecek
Kuraklık eylem planları yenileniyor, tabiatın suyuna gidilecek
AK Parti'li başkan kazada hayatını kaybetti
AK Parti'li başkan kazada hayatını kaybetti
İşte A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri
İşte A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri
ÖSYM E-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
ÖSYM E-YDS sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi
Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi
Seçil Erzan davasında yeni gelişme
Seçil Erzan davasında yeni gelişme
11 ayda 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı
11 ayda 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207 oldu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207 oldu
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi
AYM: KGM'nin bedel ödemeden kamulaştırması 'mülkiyet hakkı ihlali'
AYM: KGM'nin bedel ödemeden kamulaştırması 'mülkiyet hakkı ihlali'
Taksideki savcı tacizi önledi
Taksideki savcı tacizi önledi
Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 can kaybı, 2 yaralı
Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 can kaybı, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomideki yeni adımlar dikkatleri TL varlıklara çeviriyor
Ekonomideki yeni adımlar dikkatleri TL varlıklara çeviriyor
İTO açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Mansur Yavaş yeniden Ankara BB başkan adayı
Mansur Yavaş yeniden Ankara BB başkan adayı
Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bakan Bolat: Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık
Bakan Bolat: Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doğu Karadeniz'de balıkçılar hamsi bolluğu için soğuk havayı bekliyor

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu:- "Havalar daha da soğursa hamsinin daha da bollaşabileceğini söyleyebiliriz"- Trabzon Balık Pazarı'nda satış yapan Gökmen Aydın: - "Geçen seneye göre hem fiyat hem de verim açısından iyi. Bu sene palamut avlanmadı, hamsi oldu. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 12:59, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 12:14
Yazdır
Doğu Karadeniz'de balıkçılar hamsi bolluğu için soğuk havayı bekliyor

- 1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının kalkmasıyla Karadeniz'e açılan balıkçılar, palamut ve istavrit avcılığında istedikleri verimi bulamamalarına rağmen hamside yaşanan bolluğun havanın soğumasıyla daha da artmasını bekliyor.

Karadenizli balıkçılar, geçmiş yıllarda bol miktarda avlayamadıkları hamsiyi son günlerde ağlarına çekmenin sevincini yaşıyor.

Trabzon'da kilogramı bir süre önce 50 lirayı bulan hamsi, balıkçıların son haftalarda yaptığı avın ardından tezgahlarda 3 kilogramı 100 liradan satılmaya başlandı.

Balıkçılardan bazılarının 4 kilogramını 100 liradan satışa sunduğu hamsi, Trabzon Balık Pazarı'na gelen vatandaşların en çok tercih ettiği balık oldu.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, bu sezon istavrit ve palamut avcılığında istedikleri verimi alamadıklarını söyledi.

Hamsi avında ise canlılık yaşanmaya başlandığını ifade eden Mutlu, "Sezonun palamut ve istavritle olumsuz geçmesinin ardından havanın daha da soğumasıyla hamsi avı kendimizi avutacak şekle gelecektir. İklimde beklenenden farklı göstergeler oluyor. Birkaç gün önce anormal fırtınalar ve olumsuz hava şartları vardı. Ben bu senenin daha soğuk geçeceğini düşünüyorum. Bir an önce havanın soğumasını istiyoruz." dedi.

Mutlu, balıkçıların birçoğunun kendi bölgesinde avlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sezon bizim açımızdan bir kazanma sezonu değil, tamamen maliyetleri kurtarma sezonu olur diye düşünüyorum. 3 kilogramı 100 liradan satılan hamsiyi vatandaş istediği şekilde alabiliyor. Hamsinin bölgemizde avlanmasına devam edilmesi için havanın soğuk gitmesini temenni ediyoruz. Havalar daha da soğursa hamsinin daha da iyi toplanacağını ve bollaşabileceğini söyleyebiliriz. Trabzon açıklarında hamsi avı devam ediyor."

- "Geçen seneye göre hem fiyat hem de verim açısından iyi"

Trabzon Balık Pazarı'nda satış yapan Gökmen Aydın ise 3 kilogramı 100 liradan satılan hamsinin yanı sıra istavritin 60, levrek ve çipuranın 175, somonun kilogramının ise 150 liradan tezgahlarda yerini aldığını söyledi.

Aydın, hamsi fiyatının geçmiş yıllara göre uygun olduğunu, havanın soğumasıyla daha da düşebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonra da bu fiyatlar devam eder, fiyatlar yukarı değil, aşağıya iner. Havanın az da olsa soğumasıyla avlanma biraz daha iyi oldu. Daha da soğudukça daha da fazla hamsi çıkacağını düşürüyoruz. Geçen seneye göre hem fiyat hem de verim açısından iyi. Bu sene palamut avlanmadı, hamsi oldu. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber