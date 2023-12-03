Ağrı'da bekçi çalıştığı şantiyede ölü bulundu
Ağrı'nın Hamur ilçesinde inşaat şantiyesinde bekçi olarak görev yapan bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 14:51, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 14:52
Şantiyeye gelen işçiler, bekçi olarak görev yapan 52 yaşındaki Mehmet P'nin kulübede hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet P'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet P'nin cenazesi, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.