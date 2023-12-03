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Üzerine kaya düşen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde, yol çalışması sırasında iş makinesinin üzerine kaya düşmesi sonucu operatör öldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 20:23, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 20:24
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Üzerine kaya düşen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman yolunda yol açma çalışması yapan Sinan Şen'in (38) kullandığı iş makinesinin üzerine kaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, iş makinesi içerisinde sıkışan Şen'in, hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şen'in, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

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