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Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş, 35. başkanını seçmek için Olağanüstü Seçimli Genel Kurul düzenledi. Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın yarıştığı başkanlık seçiminde Hasan Arat .... oy farkla Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 21:13, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 22:06
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Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ, SEÇİMLERDE SON 23 YILIN KATILIM REKORUNU KIRDI

Beşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12.152 olarak güncellendi.

Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.

İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE TOPLAM OY SAYILARI;

Beşiktaş kongresinde;

1 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 201

Serdal Adalı: 195

2 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 227 Oy

Serdal Adalı: 201 Oy

3 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 226

Serdal Adalı: 173

4 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 243

Serdal Adalı: 205

5 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 368

Serdal Adalı: 254

6 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 225

7 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 315

Serdal Adalı: 241

8 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 361

Serdal Adalı: 225

9 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 471 Oy

Serdal Adalı: 218 Oy

10 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 483 Oy
Serdal Adalı: 172 Oy

11 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 460 Oy
Serdal Adalı: 185 Oy

12 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 369 Oy
Serdal Adalı: 232 Oy

13 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 369
Serdal Adalı: 232

14 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 207

15 NUMARALI SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 386
Serdal Adalı: 259

AÇILAN TOPLAM SANDIK SONUCU

Hasan Arat: 5161 Oy
Serdal Adalı: 3252 Oy

Fark: 1.909 Oy

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