'Türkiye'den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi' iddiası yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili 'Türkiye'den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi' iddiası doğru değildir" denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 21:47, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 21:49
İletişim Başkanlığı yazılı, görsel ve sosyal medyadaki gerçek dışı paylaşımları değerlendirdi.
Sosyal medyada paylaşılan "Türkiye'den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Bahse konu görüntülerde "Made in Turkey" ibaresinin yer aldığına dikkat çekildi.
4 Aralık 2021 tarihinden itibaren, Türkiye'den ihraç edilen malların üzerine "Made in Türkiye" ibaresi eklenmesinin zorunlu hale geldiği hatırlatıldı.
Görüntülerin güncel olmadığı ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir, denildi.