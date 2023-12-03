Anaokulunda burnu kırıldı

İstanbul Küçükçekmece'deki bir anaokulunda 4 yaşındaki kız çocuğunun burnu kırıldı.

İddiaya göre, kreşte okuyan 4 yaşındaki kız çocuğunun burnu, İngilizce sınıfında sandalyeye çarpması sonucu kırıldı. Okul yetkililerin 1,5 saat sonra haber verdiği aile, gelip kızlarını hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan kız, 29 Kasım'da 4 saatlik ameliyatın ardından aynı gün akşam saatlerinde taburcu edildi.

PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASI

Kreşte bulunan diğer çocukların ailelerinin haberdar olmasıyla veliler kreşte toplandı. Veliler, İngilizce sınıfında çocukların psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri sürdü.

Derste başarısız olan öğrencilere öğretmenler tarafından duvara bakma cezası, yemekhane veya başka odada yalnız kalma gibi cezaların verildiği öne sürüldü.

İddialar üzerine okulda toplanan veliler, aynı akşam karakola giderek toplu olarak şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis, okul yetkililerinin ifadesini aldı.

"OKUL MÜDÜRÜMÜZ 'KAMERA KAYDINI İZLETİRİZ' DEDİ AMA İZLETMEDİLER"

Yaşananları anlatan baba Burak Gülten, "Okul hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Psikolojik şiddet uygulandığına dair söylemler var aileler tarafından. Şikayetçi olduk." dedi.

Diğer ailelerin de karakola giderek dilekçe verdiğini belirten Gülten, "Biz olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için video kaydını izlemek istedik. 'Okul müdürümüz kamera kaydını izletiriz' dedi ama izletmediler. Olayın nasıl olduğunu dahi bilmiyoruz. Kızım şu anda evde, biraz ağrıları var. Sürecin takipçisi olacağız." dedi.