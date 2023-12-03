Edirne'de otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 23:01, Son Güncelleme : 03 Aralık 2023 23:02
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde E.Ş.'nin kullandığı otomobil, Kavacık - Dereköy yolunda aynı yönde ilerleyen E.A. yönetimindeki traktöre çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktör sürücüsü E.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü E.Ş. de sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.