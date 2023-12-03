Batman'da kadın cinayeti

4 aylık bebeği olduğu öğrenilen genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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